Tony (80), al 30 jaar officieel met pensioen, werkt nog voltijds in school: “Heb de ambitie de oudste leerkracht te worden”

Als tachtigjarige voltijds tussen 44 zeven- en achtjarige kinderen staan, de immer drukke Tony De Pillecyn draait er zijn hand niet voor om. Vrijdag werd zijn verjaardag gevierd in basisschool De Vierklaver in Temse, waar de nog steeds actieve leerkracht door een afwezige juf tijdelijk werkt.

Taart, een kroon, een erehaag van applaudisserende leerlingen: het hoefde allemaal niet voor Tony, maar hij is er wel blij mee.

Sinds januari 2022 is Tony zorgleerkracht bij basisschool De Vierklaver in Temse, vlak bij zijn thuis. Hij staat de juf van het tweede leerjaar bij, die tijdelijk twee klassen onder zich heeft, maar doet ook toezicht en andere jobs bij de school. Voltijds, maar dat is geen probleem, zegt Tony: “Ik heb twee jaar geleden corona gehad en daardoor stap ik soms wat wankel, maar voor de rest gaat alles prima. Het zijn dan ook brave kinderen.”

Vaderfiguur

Onderwijs is Tony’s leven. “Ik ben directeur geweest van een jongensschool in Bornem tot aan de gemeentefusies, daarna heb ik op verschillende plaatsen les gegeven, ook aan leerlingen met autisme. In mij zien ze een soort vaderfiguur, wat bij jonge leerkrachten niet kan. Officieel ben ik op mijn pensioen sinds mijn vijftigste, maar ik blijf bezig. Ik geef les aan huis en toen ik deze vacature zag, heb ik direct gesolliciteerd.”

Marthe van K3 is Tony‘s kleindochter, daarom hadden verschillende leerlingen K3-kleren aan voor de verjaardag van meester Tony. — © tns

De jarige meester kreeg, naast een kroon op zijn hoofd, een erehaag va applaudisserende leerlingen en leerkrachten. — © tns

“Ik ben altijd bezig geweest, ik kan niet stilzitten.” Tony speelt ook nog baritonsax en schrijft wel eens een boek. “Er zijn nog drie andere tachtigjarige leerkrachten, voor zover ik weet. Ik heb de ambitie om nog enkele jaren door te gaan en de oudste te worden.”

Veel kinderen hadden zich in K3-outfit gestoken voor de verjaardag van Tony. Niet toevallig, want hij is grootvader van Marthe van K3. “En mijn grootvader was Filip De Pillecyn, de schrijver waarvan een monument staat aan de monding van de Durme.”

Knuffels

Tony blijft tot eind juni in De Vierklaver, vanaf maandag 2 mei halftijds omdat de afwezige juf terugkeert.

“Oorspronkelijk wilden we een andere leerkracht de tweede klas laten overnemen”, zegt schooldirectrice Mirella De Rechter, die blij is dat ze ondanks het lerarentekort een vervanger vond.

“Tot ik de identiteitskaart van Tony zag, want ik had hem geen 79 jaar geschat. Ik wou hem geen klas alleen geven omdat lesgeven de laatste jaren enorm is geëvolueerd. Daarom maakten we van het tweede leerjaar één klas met 44 leerlingen, waarbij Tony ondersteunt.”

Een geslaagd experiment, volgens de directrice: “De kinderen komen bij meester Tony helemaal tot rust. Ze komen hem vaak knuffels geven.”