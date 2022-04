GEMEENTERAAD. Romershovense Tennisclub is enige kandidaat voor Sportpark West

Raadslid Marc Bamps (Best Groen) vroeg wie kandidaat was voor Sportpark West. Eén. Tennisclub Jus In. — © Fred Peeters

Hoeselt

Tennispark Jus In: Tennisclub Jus In is de enige kandidaat voor zone West ‘Andere balsporten dan voetbal’ van het te ontwikkelen Sportpark aan de oude Nederbaan. Raadslid Marc Bamps (Best Groen): “Op 24 februari besluit de gemeenteraad voor Sportpark West een private investeerder te zoeken. Op 14 maart worden de voorwaarden openbaar en àl op 14 april moeten kandidaten een plan indienen. Welke investeerder vindt in minder dan een maand een architect om een kant-en-klaar plan af te leveren? Het leek me beter dat er meer tijd zou zijn voor meer kandidaten.” Na de gemeenteraad vertelde Bamps dat in de “leidraad voor Project West staat dat gemeente voor een aantal jaren een subsidie van 50.000 euro wil voorzien voor de ontwikkelaar. Die doet hier een goede zaak!” Tennisclub Jus In was enkele jaren geleden, vergeefs, in de running om de Bilzerse tennissite Katteberg over te nemen.

Woonerven: De Smalstraat en het Binnenhof worden woonerven. Schepen Bert Vertessen (N-VA-Nieuw): “Wildparkeren belemmert er regelmatig de doorgang voor andere bewoners en hulpdiensten. Op een woonerf is de snelheid beperkt tot 20 kilometer per uur. Spelen op de straat is toegelaten. Parkeren mag alleen in afgelijnde vakken”.

Zomerschool: Mieke Claesen (Best Groen) pleit voor een zomerschool waar kinderen tijdens de vakantie bijles krijgen. “In 2020 was dit een succes. Veertig kinderen volgden de zomerschool. In 2021 waren zelfs vijftig kinderen kandidaat maar de zomerschool ging niet door. Reden? ‘Er werden niet genoeg lesgevers gevonden’. Er is gewoon te weinig gedaan is om de zomerschool te organiseren. Nochtans subsidieert het Vlaams ministerie van onderwijs zulke projecten. Ik vraag daarom om in 2022 wel werk van te maken van een zomerschool”. “We zijn ermee bezig”, beloofde schepen Heidi Berx (VLD+).