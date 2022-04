RC Peer-Bolderberg is niet enkel de afscheidsmatch van Wim Mennes, het is tevens de strijd om het laatste eindrondeticket. Eindigt deze partij op een gelijkspel, dan kan ook Heusden-Zolder er mits winst in Grote Heide nog mee aan de haal gaan. Reppel speelt zijn laatste match in de geschiedenis van de club. (gsb)