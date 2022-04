Bocholt én Bree krijgen één recyclagepark: twee gemeenten kopen grond in Bocholt

Het recyclagepark voor Bocholt en Bree krijgt een plaats op KMO-zone Kanaal in Bocholt. — © rr

De intercommunale Limburg.net bouwt een nieuwe recyclagepark voor Bocholt en Bree op de KMO-zone Kanaal in Bocholt. De twee gemeenten voorzien 120.000 euro voor de aankoop van nodige gronden.

Bocholt en Bree kiezen ervoor samen de nodige gronden aan te kopen waarop Limburg.net in de toekomst het nieuwe recyclagepark zal bouwen. De huidige parken van beide gemeenten zijn al geruime tijd aan vervanging toe. Met deze beslissing kiezen beide gemeenten voor een modern, ruim en gebruiksvriendelijke recyclagepark.

Het perceel ligt op de hoek van de Hamonterweg (N 76), de Heimaaiersstraat en de Mandenvlechtersstraat in Bocholt en is vandaag nog eigendom van AGB Bocholt. Het ligt in de KMO-zone ‘Kanaal’ en heeft een oppervlakte van 1ha 75a 46ca. Deze beslissing laat Limburg.net toe een nieuw recyclagepark bouwen. Het recyclagepark zal toegankelijk zijn voor de inwoners van de beide gemeenten. Omgekeerd zullen de inwoners van Bree, net zoals de inwoners van Bocholt, vanaf de sluiting van hun gemeentelijk recyclagepark terecht kunnen op alle andere recyclageparken van Limburg.net. (rdr/pabr)