Jorre Verstraeten en Mina Libeer vechten om het brons op het EK judo

Jorre Verstraeten heeft zich vrijdag op het EK Judo in Sofia in de categorie tot zestig kilogram net niet geplaatst voor de finale. De 24-jarige Verstraeten verloor in zijn halve finale na een lange partij met een golden score van de thuisvechter Yanislav Gerchev. Verstraeten vecht nu om het brons, net als Mina Libeer die zich via de herkansingen naar een partij voor brons knokte.

Jorre Verstraeten - nummer 9 op de wereldranglijst - was vrijgeloot in de eerste ronde en ontmoette in zijn tweede ronde Ahmad Yusifov uit Azerbeidzjan. Onze 24-jarige landgenoot had een golden score nodig om te winnen. Met een ippon stuurde hij de Azerbeidzjaan naar huis.

In de kwartfinale wachtte de Fransman Cédric Revol en opnieuw haalde Verstraeten het pas in de ‘extra tijd’. Nadat onze landgenoot eerder een waza-ari afgekeurd zag door de VAR, bleef die in de Golden Score wel op het bord staan.

In de halve finale nam Verstraeten het op tegen de ervaren 32-jarige Bulgaar Yanislav Gerchev, de nummer 24 op de wereldranglijst en tweevoudig zilveren medaillewinnaar op een EK. Verstraeten kende de thuisvechter goed. Twee jaar geleden pakte onze landgenoot nog de bronzen medaille tegen Gerchev op het EK. Verstraeten had ook de vorige vier confrontaties met de Bulgaar gewonnen. Maar aangevuurd door een vurig thuispubliek hield Gerchev nu wel stand tegen een agressieve Verstraeten. De wedstrijd draaide uit op een uitputtingsslag in de extra tijd. Na meer dan negen minuten kreeg onze landgenoot een derde bestraffing: ippon voor de Bulgaar.

De 24-jarige Vlaams-Brabander behaalde eerder al brons op het EK in Minsk in 2019 en op het EK in Praag in 2020. Dat is nu ook het maximum dat hij kan behalen in de herkansingen.

Ook Libeer vecht voor brons

Op het vorige EK greep Mina Libeer (-57 kg) net naast een medaille en eindigde ze op de vijfde plaats. Vrijdag krijgt de nummer zeventien van de wereld een nieuwe kans op eremetaal. De 24-jarige judoka was net als Verstraeten vrijgeloot in de eerste ronde. Ze begon haar EK tegen thuiskampster Ivelina Ilieva. Onze 24-jarige landgenote had wel overwicht, maar had uiteindelijk een Golden Score nodig om echt te scoren. Dat lukte na 25 seconden met een waza-ari.

In de kwartfinale bleek de Française Sarah Leonie Cysique, die op de Olympische Spelen in Tokio zilver won, een maatje te sterk. Onze landgenote probeerde nog te reageren na de waza-ari van de Française, maar dat lukte niet meer. Maar Libeer greep wel het momentum in de herkansingen. Een andere Française, Priscilla Gneto, ging voor de bijl in de extra tijd nadat beide judoka’s een waza-ari hadden gescoord in de reguliere tijd. Na drie minuten in de verlengingen liep de Française tegen haar derde bestraffing aan.

Gneto is nochtans niet van de minste. De Franse judoka is de nummer acht van de wereld en won onlangs nog de Grand Slam van Tel Aviv. Libeer is echter uitstekend op dreef met podiumplaatsen in de Grand Slam van Baku en Parijs op het einde van vorig jaar. Een eerste medaille op een internationaal kampioenschap zou het hoogtepunt van haar prille carrière betekenen.

Ellen Salens uitgeschakeld

Ellen Salens was vrijdagochtend goed begonnen aan het EK judo in de categorie tot 48 kilogram. Onze 25-jarige landgenote won vrij makkelijk van de Bulgaarse Aleksa Georgieva. Na een ingreep van de videoscheidsrechter kreeg Salens halfweg een waza-ari toegekend. Daarna behield ze de controle over de wedstrijd en op het einde telde ze de Bulgaarse volledig uit met een armklem.

In de tweede ronde nam Salens het op tegen Shirine Boukli, de ex-Europees kampioene. Salens wist dat het een lastige klus zou worden, want ze kon nog nooit winnen van de Française. En dat gebeurde ook deze keer niet. Na 15 seconden pakte Boukli al uit met een eerste gevaarlijke aanval en een poging tot houdgreep. Een halve minuut verder leverde de tweede aanval een waza-ari op voor de Française, die vervolgens onze landgenote in een houdgreep nam met een tweede waza-ari tot gevolg. Op die manier won Shirine Boukli met ippon en eindigde het EK voor Ellen Salens.