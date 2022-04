Siebe Schrijvers onder het mes na blessure op training: “Met succes geopereerd”

Siebe Schrijvers is vrijdag geopereerd aan de achillespees. Dat bevestigt zijn club Oud-Heverlee Leuven. De aanvallende middenvelder liep de blessure deze week op tijdens een training.

Volgens OHL was de ingreep een succes. Het is afwachten hoelang hij buiten strijd zal zijn. “De hele OH Leuven-familie wenst Siebe veel moed en sterkte bij zijn revalidatie”, klinkt het.

Via Instagram laat de Perenaar weten dat “de comeback nu begint” en bedankt hij iedereen voor de steunberichten. “Ik zie jullie zo snel mogelijk terug op het veld”, schrijft hij bij een foto waarop hij poseert in een ziekenhuisbed.

De 25-jarige Schrijvers speelde dit seizoen 35 wedstrijden voor OHL. Hij maakte daarin vijf doelpunten en deelde drie assists uit. De Leuvenaars beëindigden de reguliere competitie op de elfde plaats en grepen zo naast de play-offs.