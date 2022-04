Polsbreuk voor Annemiek van Vleuten na valpartij op training, Giro en Tour komen niet in gevaar

De 39-jarige Van Vleuten werd donderdagavond al geopereerd in Arnhem. Volgens de dokters zal ze volledig herstellen maar kan er nog geen datum op haar terugkeer in het peloton worden geplakt. Movistar wijst er wel op dat de aanloop van Van Vleuten naar de grote rondes in juli (Giro d’Italia Donne en Tour de France Femmes) niet in het gedrang komt.

Volgende maand zou Annemiek van Vleuten deelnemen aan enkele Spaanse wedstrijden (Navarra Classics, Itzulia Women en Vuelta a Burgos) maar die zijn vandaag uit haar wedstrijdschema geschrapt.

Annemiek van Vleuten won vorig weekend nog Luik-Bastenaken-Luik nadat ze tweede werd in de Waalse Pijl. Ze schreef dit voorjaar ook de Omloop Het Nieuwsblad en de Wielerweek van Valencia op haar naam en werd tweede in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen (telkens achter Lotte Kopecky).

Van Vleuten: “Ongelukkige val”

Op haar persoonlijke website geeft Van Vleuten meer uitleg over de valpartij. Ik was gisteren gezellig fietsen met mijn oud-ploeggenote Iris Slappendel. Daarbij ben ik heel ongelukkig ten val gekomen, waarbij ik mijn hele lichaamsgewicht heb opgevangen met mijn pols.”

’s Avonds moest Van Vleuten al onder het mes en moet enkele Spaanse koersen aan zich laten voorbijgaan. “Een operatie was noodzakelijk, ongeacht of ik wielrenster ben of niet. De breuk is niet zo gecompliceerd, maar wel noodzakelijk om te opereren. Ik zou het Spaanse blok gaan koersen, maar die moet ik wel van mijn agenda halen.”

