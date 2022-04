Advocaat van Jan Fabre: “Beeld herleid tot de juiste proporties: dat hij een tiran is, klopt niet”

De advocate van Jan Fabre, Eline Tritsmans, toont zich in een eerste reactie op het vonnis tevreden dat het beeld van haar cliënt als tiran niet weerhouden is in het vonnis. “De straf zal zeker een teleurstelling zijn, maar het is tot de juiste proporties herleid”, stelt de advocate.

“De karikatuur die van mijn cliënt is gemaakt, met de sloganeske aantijging ‘no sex, no solo’ klopt niet, daarvan is niks overgebleven in het vonnis”, benadrukt advocaat Tritsmans. “Het draconische, demonische beeld dat Jan Fabre een tiran zou zijn die geen enkele tegenspraak zou dulden, is niet weerhouden in het vonnis.”

Discussie is er over een toxische werkomgeving bij theatergezelschap Troubleyn. De burgerlijke partijen zien dat die is vastgesteld door de rechtbank, Tritsmans ontkent die interpretatie: “Ik lees niet in het vonnis dat er een algemene toxische werkomgeving is gecreëerd, ook niets over een patroon. Het gaat hier niet over systematisch vernederen.” De advocate erkent wel dat er bij vijf burgerlijke partijen mensen gekwetst werden: “dat had Jan Fabre moeten weten”.

Tritsmans gaf nog mee dat Fabre hoopt zijn artistieke activiteiten verder te kunnen zetten. Risico voor verdere problemen is er niet volgens de advocate van de theatermaker: “Niks wijst erop dat hij dat niet zou kunnen doen. Er is een integriteitsbeleid uitgewerkt en geïmplementeerd en mijn cliënt werkt daaraan mee.” Of Fabre al dan niet in beroep gaat, wordt later beslist, aldus Tritsmans.