De winnaar van de derby Kaulille-Sparta Lille ontloopt de dalerseindronde. V. Lommel kan in de burenstrijd tegen Kattenbos het laatste eindrondeticket (na T. Rangers, Maasland NO en Houthalen VV) veiligstellen. Bij puntenverlies van Verbroedering komt Lutlommel nog in aanmerking. (krth)