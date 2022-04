Op 23 april heeft de Bulgaars-orthodoxe geloofsgemeenschap St. Patriarch Evtimii een paasfeest gehouden in Zonhoven.

Priester Stoyan Berbatov ging voor in de viering in de rooms-katholieke kapel van Teneikenen. Stipt om 00.00 uur klonk het 'Christus is verrezen', daarna volgde de zondagse liturgie die tot 02.00 uur duurde.