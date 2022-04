Veel belangstelling voor jobmarkt bij Mosa-RT

Het vacatureaanbod voor arbeidsmarktgerichte profielen vertoont de laatste jaren een stijgende tendens. De vacatures tonen aan dat er een grote nood is aan goed geschoolde technische en administratieve medewerkers binnen de sectoren hout, metaal, bouw en mechanica. Daarnaast zien we ook een grote nood aan verpleegkundigen, zorgkundigen en administratieve medewerkers bij ziekenhuizen, rusthuizen en gemeente- en stadsbesturen. Ook bij de politie en defensie zijn er diverse jobopportuniteiten voor jongeren. De krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk voelbaar en de nood aan arbeidsmarktgerichte profielen is groot. Bijna dagelijks ontvangt Mosa-RT vacatures van bedrijven voor arbeidsmarkgericht personeel binnen. De 16de editie van de Jobmarkt was dan ook in een mum van tijd volledig uitverkocht. Standhouder Collé Machinebouw getuigt: “Wij zoeken profielen zoals logistieke medewerkers, technici, administratieve medewerkers, lassers, schrijnwerkers enzomeer. De Mosa-RT Jobmarkt geeft jongeren de mogelijkheid om te ontdekken hoe breed het aanbod is en we stellen vast dat er oprechte interesse is vanuit de jongeren. Via de beurs kunnen we ons aanbod bekendmaken en de jongeren rechtstreeks aanspreken.”Bij de stand van het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn ze aangenaam verrast door de organisatie van de Jobmarkt: “Door de fusie is er een bredere markt die open is voor ons, zowel in zorg- als niet-zorgberoepen. Jongeren staan open voor onze vragen en we stellen vast dat jongeren met hun toekomst bezig zijn en zich goed willen oriënteren.” Met meer dan 500 bezoekers was de Jobmarkt een succes.