GEMEENTERAAD. Nieuwe fietspaden langs Breeërweg kosten meer door corona

MAASEIK

Breeërweg: Langs de Opitterkiezel, Maaseikerbaan, Breeërweg en Itterplein is fase 3 afgewerkt. Het gaat om een fietspadenproject. Bevoegd schepen Ann-Sofie Custers (Open Vld): “Omwille van coronamaatregelen heeft de aannemer bijkomende kosten gehad. Omdat er nog geen richtlijnen zijn van eventuele vergoedingen van de hogere overheid ingevolge de algemene coronamaatregelen werd er een dading overeengekomen met de aannemer van de werken. De stad zal de aannemer een bedrag betalen van 2.295 euro. We sluiten deze dading af omdat we geen extra kosten willen betalen moest het tot een rechtszaak komen.”

Dorperkermis: Van 1 tot en met 4 juli heeft in Neeroeteren de Dorperkermis plaats. De stad geeft een subsidie van maximum 10.000 euro voor de organisatie. De eerste schijf van 4.500 euro is uitbetaald. Een tweede schijf zal uitbetaald worden na voorlegging van documenten omtrent de gevraagde groepen die een optreden komen geven.

De Soeten Naam Jesus: De uitbaters van restaurant De Soeten Naam Jesus hebben een nieuw onderkomen gevonden in een pand langs een steegje zonder naam. “Het is een insteekweg van de Mgr. Koningsstraat”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). “Het steegje heeft geen naam. De uitbaters vragen aan de stad een mobiel terras te mogen plaatsen, deels op het openbaar domein en deels op privé-eigendom van de stad.”