Tot acht jaar cel voor man die drugslabo opzette en onder invloed werd aangetroffen in wei in Leopoldsburg

In de Hasseltse correctionele rechtbank zijn vrijdag zes mannen veroordeeld voor het opzetten van drugslabo’s in Oudsbergen en Leopoldsburg. Een 46-jarige Nederlander uit Kinrooi schoot met acht jaar cel en 300.000 euro boete de hoofdvogel af.

In augustus 2020 ging de bal aan het rollen bij de politie van zone Kempenland. In Leopoldsburg troffen ze een man, die zwaar onder invloed van verdovende middelen was, aan in een weide. Hij was niet alleen van de wereld, maar rook ook naar synthetische drugs. Al snel volgde een huiszoeking bij een woning met stallingen aan de Campaniëstraat.

Er hing een drugsgeur die de speurders op het juiste spoor zette. De agenten betrapten twee twintigers uit Weert en Hamont-Achel op heterdaad terwijl ze drugs kookten. Het duo bleek XTC, PMK en crystal meth te produceren. Goed voor elk vijf jaar cel, een van hen kreeg twee jaar uitstel. Een van hen kreeg 16.000 euro boete, zijn kompaan moet 64.000 euro ophoesten.

Oudsbergen

Met de hulp van een track-and-tracesysteem van een gehuurde Renault en nazicht van het telefonieverkeer kwamen de andere daders in beeld. Een van hen bleek een productieplaats voor crystal meth in Oudsbergen te runnen. De huiszoeking leverde geen labo meer op, maar wel sporen dat er geproduceerd was. In 2005 was de veertiger ook al betrokken bij de productie van XTC. De rechtbank legde hem vijf jaar effectief en 80.000 euro boete op. “Ik ga niet in beroep”, liet hij weten.

Voor de spilfiguur uit Kinrooi had de rechtbank acht jaar cel in petto en 300.000 euro boete. Een Lommelaar (63) die alles coördineerde kreeg 5 jaar cel en 80.000 euro boete. De Lommelse onderverhuurder (59) van de loods is met 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, veroordeeld tot de lichtste straf. Afhankelijk van hun aandeel in de zaak draaien de zes daders op voor de proceskosten van in totaal 48.000 euro.