Tweede geval van nieuwe vorm van hepatitis in België opgedoken

De tiener was met een acute leverontsteking opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels alweer thuis. Er zou geen verband zijn met het eerste geval in ons land, dat vorige week ontdekt werd. Bij beide kinderen werd wel de aanwezigheid van een adenovirus vastgesteld, maar dat betekent volgens Van Gucht niet dat er een verband is met de mysterieuze nieuwe vorm van hepatitis. “Het gaat om vrij onschuldige virussen die vaak voorkomen bij kinderen.”

Er is ook sprake van vijf andere gevallen uit de afgelopen maanden, waarbij nog onderzocht wordt of zij leden aan dezelfde vorm van hepatitis. “We bestuderen nu of hun ziektebeeld voldoet aan de definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie van deze nieuwe vorm heeft vastgelegd”, aldus Van Gucht. “We zullen sowieso nog een aantal nieuwe gevallen ontdekken in de komende weken, maar dat is niet noodzakelijkerwijs reden tot ongerustheid. Het blijft gelukkig gaan om erg kleine getallen.”

Sinds kort duiken er in wereldwijd gevallen op van een nieuwe vorm van hepatitis, ofwel leverontsteking. Dat wordt veroorzaakt door een virus, maar bij deze nieuwe vorm is de oorzaak nog onbekend.