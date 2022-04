GEMEENTERAAD. Burgemeester Yzermans: “Zorg en Gezondheid heeft ons niet goed geïnformeerd over PFAS”

HOUTHALEN-HELCHTEREN

PFAS: “Meerdere gemeenten in Vlaanderen hebben klachten over de communicatie van de Vlaamse overheid naar aanleiding van het onderzoek naar PFAS.” Dat zei burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) na een interpellatie van oppositieraadslid Maarten Houben (BUUR).

“Hoe kan het dat de betrokken kazernezone in een tijdspanne van slechts enkele weken eerst geen knelpuntzone was en nu plots wel”, vroeg Houben zich luidop af en wilde meteen ook een stand van zaken kennen. “Eind maart publiceerde OVAM een kaart van de brandweerterreinen op de website van Vlaanderen”, zegt burgemeester Yzermans in een reactie. “Tot het moment van de publicatie was het bestuur zelf niet op de hoogte van de mogelijke vervuiling op de sites. In een brief die we ontvingen wordt verwezen naar een schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid van juni 2021. Maar we hebben daar nooit iets van ontvangen. We hebben dan contact opgenomen met onze buurgemeenten. Blijkt dat ook zij die niet gekregen hebben. Uit contact met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blijkt dat meerdere steden klachten hadden over de communicatie van de hogere overheid. Het staat in in ieder geval vast dat we geen enkele rode zone hebben - waar vastgesteld werd dat er PFAS-vervuiling is - maar enkel gele. Het is dat we het zekere voor het onzekere willen nemen en daarom de bewoners in de omtrek van mogelijk vervuilde plaatsen het advies geven geen eieren van eigen kippen te eten of groenten uit eigen tuin.”

Het Park: De proeftijd voor het organiseren van privé- en commerciële feesten in het Ontmoetingscentrum Het Park in Oost wordt met een jaar verlengd. De periode werd ingelast om na te gaan of de feesten georganiseerd kunnen worden onder toezicht van de huidige uitbater zonder overlast, hetgeen in het verleden wel het geval was.

GAS-boetes: Raadslid Stijn Van Dingenen (BUUR) merkte op dat GAS-boetes voor sluikstorten in Houthalen-Helchteren worden verstuurd vanuit de stad Genk. Volgens burgemeester Yzermans (Vooruit) komt dat omdat het pv wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar van Genk die daarvoor bevoegd is.