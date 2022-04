VOOR EN NA. Bekijk de transformatie van het Leuvense huis van Yellow Tiger Celine en Florian in ‘Blind gekocht’

Een huisje in een gezellige wijk in Kessel-Lo. Het was de grote droom van volleybalster Celine en haar vriend Florian. Maar de dure centrumstad Leuven leek even roet in het eten te gooien. Een meevaller bij de bank, waardoor ze 100.000 euro extra konden opleggen, zorgde ervoor dat ze toch hun dromen konden waarmaken, met een prachtig eindresultaat tot gevolg.