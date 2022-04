GEMEENTERAAD. Herinrichting sportzone in Zutendaal kost 450.000 euro meer

ZUTENDAAL

Sportzone: De kost voor de herinrichting van de sportzone in Zutendaal wordt geraamd op iets meer dan één miljoen euro. Dat is, volgens de oppositie, 450.000 euro meer dan de vorige berekening.

Het was schepen Dirk Smits (ZVP) die het project aan de raadsleden toelichtte. “Het gaat om de heraanleg van het binnengebied waarbij de zone volledig autovrij wordt en in het teken staat van openheid en groen”, zegt Smits. “Het wordt een kindvriendelijke site die aansluit op het kinderbos. Voor tieners komt er een skatepark en voetbalruimte. Daarnaast staan er nog drie petanquebanen op het programma. De totale kostprijs bedraag ruim 1 miljoen euro bruto. 850.000 euro daarvan is bestemd voor de omgevingsaanleg en 200.000 euro voor de speeltoestellen. We kijken hierbij niet alleen naar de prijs maar ook naar de referentie van de leverancier en de kwaliteit van de toestellen.” Oppositieraadslid Servaas Dreesen (CD&V) heeft het over een moeilijk dossier. “De totale prijs stijgt van 600.000 euro naar ruim 1 miljoen euro”, zegt Dreesen. “Dat is een stijging met 450.000 euro. We begrijpen best wel dat prijzen toenemen. Maar ik denk dat de herinrichting ook wel mogelijk zou zijn met de helft van wat er nu voor uitgetrokken wordt.” Smits wees er tenslotte op dat in het kader van de ontwikkeling er twee subsidiedossiers zijn goedgekeurd waardoor de inbreng van de gemeente aanzienlijk daalt. De CD&V-fractie keurt het agendapunt niet goed.

Lieteberg: Ondanks dat er een over te dragen verlies van zo’n 15.000 euro is kan het bezoekerscentrum Lieteberg terugblikken op een vruchtbaar jaar. Al was het maar omdat het verhuur van fietsen met tachtig procent is toegenomen. In totaal werd 941 keren een fiets uitgeleend. Ook de lokale honing in de verkoopstand van het bezoekerscentrum doet het erg goed. Net geen 800 potten gingen er over de toonbank. Zowel inkomen als uitgaven schommelen rond de 1 miljoen euro.

Compensatie: Opmerkelijk is de beslissing van de meerderheidspartij ZVP om in te gaan op het voorstel van de CD&V-oppositiepartij om de compensatie voor mensen die niet kunnen aansluiten op de riolering, omdat die niet beschikbaar is, op te trekken tot 120 euro tot 2025.