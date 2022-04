Borgtocht Manchester United-aanvaller Mason Greenwood verlengd na verdenking van verkrachting

De borgtocht van Manchester United-spits Mason Greenwood is verlengd tot midden juni, dat meldde de politie van Manchester vrijdag in een mededeling. De 20-jarige Engelse voetballer werd op 30 januari aangehouden op verdenking van verkrachting en doodsbedreiging van zijn voormalige vriendin, maar werd weer vrijgelaten op voorwaardelijke borgtocht.

Greenwoods borg zou normaal zaterdag 30 april aflopen, maar werd nu dus verlengd. “Er werd een verzoek ingediend bij de rechtbank om zijn borgtocht te verlengen. De verdachte zal niet eerder dan midden juni worden verhoord en blijft op voorwaardelijke borgtocht tot de datum van de rechtszitting”, deelde de politie uit Manchester mee.

“We zetten het onderzoek over een melding van een jonge vrouw die op 30 januari via beelden op sociale media berichtte over incidenten van verkrachting en fysiek geweld voort”, viel er verder te lezen.

Sinds zijn aanhouding speelde Greenwood geen enkele wedstrijd meer voor zijn club, waar hij momenteel geschorst is. Ook het partnerschap met sponsor Nike werd opgeschort. Hij werd ook uit het populaire voetbalspel FIFA verwijderd.

Greenwood maakte zijn debuut voor Manchester United in maart 2019 en scoorde 35 doelpunten in 129 wedstrijden.