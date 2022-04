Dirk Thys, midden in beeld. — © Tom Palmaers

Tongeren

Dirk Thys, voorzitter van het assisenproces over de moord op Luana Romagnoli (24), heeft zijn wraking niet aanvaard. Hij heeft vrijdag zijn verklaring ter griffie afgelegd. Nu is het aan het Hof van Cassatie om een beslissing over de wraking te nemen.