Boetes boven 5.000 euro voor overladen vrachtwagens in Bilzen

Bij een van de geverbaliseerde vrachtwagenbestuurders stelden de agenten vast dat er geen handrem op de oplegger was en dat de koppelingsinrichting defect was. Bij een andere vrachtwagen gaapte een scheur aan de zijkant van een band. Het rempedaal was afgesleten en de achteruitkijkspiegel was gebarsten. De politie heeft de truck onder begeleiding naar een garage geloodst.

Op een dieplader stond een graafmachine die niet was vastgemaakt.

Met deze opvallende inbreuken stelt de politie dat de controles op zwaar vervoer nodig blijven om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden. De ploegen van Bilzen/Hoeselt/Riemst werkten donderdag samen met de politiemensen van Voeren en met de keuringsinstantie GOCA.

Op het einde van de controle was voor 18.000 euro aan boetes geïnd.

