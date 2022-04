Meer dan 26.000 lezers reserveerden hun gratis appelboom: dat levert heel wat nieuwe appels en zuivere lucht op

Maar liefst 26.700 lezers hebben een gratis appelboompje besteld via Het Belang van Limburg. Daarmee is onze actie een fenomenaal succes. Al wie een boompje reserveerde, kan dat op zaterdag 7 mei afhalen in de gekozen gemeente.

De inschrijvingen voor onze appelboomactie liepen als een trein. Donderdagavond, de laatste kans om nog een gratis boompje te reserveren, klokten we af op 26.700 bestellingen. Alles bij elkaar zouden die bomen een plantage van 13 hectare kunnen vullen.

Wie een boompje heeft besteld, ontvangt komende dinsdag een mailtje met praktische richtlijnen over waar en wanneer u uw exemplaar kan afhalen. De verdeling gebeurt in heel Limburg op hetzelfde moment: zaterdag 7 mei, tussen 8.30 uur en 12.30 uur. U krijgt uw boompje in de gemeente die u koos.

Onze teams doen hun best om alle boompjes zo vlot mogelijk te overhandigen. Maar het kan druk zijn op sommige locaties, mogelijk moet u even wachten, we hopen dat u daar begrip voor opbrengt.

Samen met het boompje geven we u ook plantinstructies mee. Dat de wortelkluit in de grond moet, zal iedereen wel snappen, maar laat het boompje voor het planten zeker een nacht in een emmer zuiver water staan zodat het zich kan volzuigen en beter bestand is tegen droogte.

De verdeling over heel Limburg is een grote logistieke klus: de boompjes vertrekken op 8 mei vanuit boomkwekerij Carolus in Nieuwerkerken naar alle Limburgse gemeenten, we kunnen ze alleen op die dag uitdelen en niet voor u bewaren.

Foto

Alleen wie zich op voorhand heeft ingeschreven, kan een boompje krijgen. Het heeft geen zin langs te komen als u zich niet had aangemeld. Voor bestelde boompjes die op zaterdag 8 mei toch niet worden opgehaald, zoeken we zelf een gepaste bestemming. Geen enkel boompje zal worden vernietigd.

We lanceren meteen ook een oproep om een leuke foto in te sturen van uw aangeplante appelboompje.

De 26.700 extra boompjes geven Limburg ook een groene injectie: ze zuiveren de lucht, produceren zuurstof, compenseren de CO2-uitstoot van het gemiddeld elektriciteitsverbruik van 570 gezinnen én leveren lekkere en gezonde appels op, tot wel 20 kilo per jaar. Bedankt voor uw enthousiasme en succes met de appelteelt.