HaTeeKa presenteert 25ste toneelstuk in De Bilter

Tijdens dit kluchtig blijspel van Nico Edelenbosch heeft dierenarts Jan heeft de bloemetjes eens goed buitengezet. Maar er is een groot gat in zijn geheugen … tot de bel gaat! De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 30 april en 7 mei om 20 uur en op zondag 8 mei om 14.30 uur, telkens in basisschool De Bilter in Heers (Nieuwe Steenweg 20). Kaarten kan je nog bestellen bij Cindy Ghijsens (0469/14.19.11) of bij één van de spelers, volwassenen betalen 8 euro en kinderen 4 euro. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar basisschool De Bilter.