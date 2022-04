Clubicoon Jelte Maan wordt technisch directeur bij Maaseik: “Terug van nooit weggeweest”

Na een clubcarrière van maar liefst dertien jaar in Maaseik krijgt Jelte Maan er nu ook een sportieve rol. De Nederlander volgt Eddy Evens op als technisch directeur in de Steengoed Arena.

In de toekomst zal Jelte Maan bij Maaseik verantwoordelijk zijn voor het sportieve: trainers, scouting en het uitbouwen van een langetermijnstrategie. De club kondigde zijn komst vrijdagmiddag met veel trots aan: “Jelte vormt met zijn nog actuele kennis van volleybal en van het huis, zijn passie én zijn uitgebreide netwerk ongetwijfeld een enorme meerwaarde voor Greenyard Maaseik. Welkom terug van nooit weggeweest, Jelte!”, schreef Maaseik op sociale media.

Twee weken geleden hintte Maan al op een terugkeer in Het Belang van Limburg: “Vlak na mijn spelerscarrière heb ik bewust wat afstand genomen, maar na een tijdje begon het toch te kriebelen. Ik blijf natuurlijk volop bezig met het uitbouwen van mijn zaak (Maan is zaakvoerder van de Belgische tak van Right Spirits, nvdr.) maar de club en ik hebben wel al meermaals gesproken over wat ik voor hen zou kunnen betekenen. Ik zie mogelijkheden, maar het is nog niet beklonken.”

Daar komt nu dus meteen verandering in, al zal Eddy Evens de Nederlander nog bijstaan met zijn expertise tijdens een overgangsperiode.