Vorig jaar in Vlaanderen ‘slechts’ twaalf sporters betrapt op doping, Ben Weyts tevreden: “Strenge, maar doeltreffende aanpak”

In 2021 zijn in Vlaanderen zo’n 2.000 sporters gecontroleerd op doping. Bij 12 (0,4 procent) van hen werd een afwijkend analyseresultaat vastgesteld, wat wijst op het gebruik van een verboden stof of doping. Dat blijkt uit cijfers van antidopingorganisatie NADO Vlaanderen en Statistiek Vlaanderen die Vlaams minister van Sport Ben Weyts vrijdag heeft bekendgemaakt.