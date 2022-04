Hogeschool PXL promoot buitenlesdag

Op donderdag 28 april 2022 vliegen alle leerlingen weer buiten tijdens de 6de Buitenlesdag van MOS. Heel wat scholen trokken de afgelopen jaren vaker dan anders met hun leerlingen naar buiten. Virologen riepen op om zoveel mogelijk buiten les te geven om de leerlingen te beschermen tegen Covid-19. Niet alle scholen kunnen hun lokalen namelijk even goed ventileren of verluchten.

Buitenklassen en andere groene zones bewijzen meer dan ooit hun nut. Niet enkel de speelplaats kan dienstdoen als buitenklas, ook in de schoolomgeving zijn er plekken die buiten leren mogelijk maken. Denk aan parkjes, sportterreinen, enz. Buiten leren komt het welzijn en het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkrachten ten goede. Leerkrachten ervaren meer voldoening en veerkracht, en leerlingen onthouden het geleerde beter en kunnen hun energie op een aangenamere manier kwijt. Om maar enkele voordelen van buiten leren te noemen. De lectoren en studenten van de opleiding Groenmanagement van PXL-Green & Tech organiseerden een workshop ‘Doe de duurzaamheid check’ voor 70 leerlingen van Go! Next Atheneum in Hasselt. Departementshoofd Marleen Schepers somt enkele voordelen op van buiten lesgeven: “Jongeren krijgen op deze manier meer respect voor de natuur en ze doen nieuwe ervaringen op over hoe onze wereld in elkaar zit.”Tijdens klassieke lessen moeten veel leerlingen zich binnen tegen veel prikkels verzetten om hun aandacht bij de les houden. Buiten kunnen ze meer hun gang gaan en vrijer bewegen. Op deze manier ervaren ze minder stress. “Door buiten te leren kan je leerlingen gemakkelijker motiveren en het zorgt voor een hogere betrokkenheid”, besluit Marleen.