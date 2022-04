KBVT speelt 'België een sprookje'

De repetities zitten in de eindfase, de spelers staan op scherp, het decor wordt in gereedheid gebracht, kortom de première komt er aan. Eindelijk kan het KBVT terug op de planken staan in de Zeepziederij. Het stuk 'België een sprookje' is een gruwelijke en bevreemdende whodunit dat zich afspeelt in de toekomst, aan het einde van België, een zinkend land. Een theatertriller waarin het zoontje van de buurman verdwijnt en het buurmeisje zichzelf ophangt. De paranormaalbegaafde kolonel en de melkboerin die de toekomst leest in de melk, onderzoeken beide zaken. Wat hebben de zoon en de vrouw van de boswachter gezien? Wat weten de buurman en de buurvrouw? En waar is Kareltje? Speeldata: vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022Locatie: Cultuurhuis de Zeepziederij, Malta 11, BreeTickets: VVK € 10, Kassa € 12 https://ticketshop.ticketmatic.com/zeepziederij/KBVT of 089 84 85 65Geschikt voor toeschouwers vanaf 12 jaar