Okra Trefpunt Hamont viert 65-jarig jubileum

De vereniging werd gesticht in 1955 onder de benaming KBG, Katholieke Bond van Gepensioneerden. De huidige naam Okra staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Op de jubileumviering in De Posthoorn werden bijna 100 leden verwelkomd door de team-leider. De zaal werd feestelijk aangekleed door de dames van de hobbyclub. De dansclub Okrada gaf een kort optreden bij de start van het programma. In zijn feestrede gaf de teamleider een overzicht van de werking van de vereniging sedert haar oprichting in 1955 tot haar huidig aanbod van activiteiten zowel voor vrouwen als mannen op sportief, ontspanning, creatief en cultureel vlak. Hij bedankte ook de huidige bestuursleden en gemotiveerde clubleden voor de organisatie van de verscheidene activiteiten. Tot slot verontschuldigde hij proost Innocent die door eerder gemaakte afspraken niet kon aanwezig zijn. Na het heffen van het glas en het zingen van een toepasselijk Okralied kon worden overgegaan tot het nuttigen van een feestelijke maaltijd. Er was ook een gesmaakt optreden van goochelaar Renaldo.Regio Limburg mocht aan enkele verdienstelijke bestuursleden en clubverantwoordelijken een zilveren ereteken overhandigen. Aan 2 bestuursleden die tijdens de coronaperiode overleden werd een gouden ereteken toegekend.