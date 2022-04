Unizo neemt kijkje achter de schermen van 4D tegelimport

4D tegelimport was donderdag 28 april the place to be voor een kijkje achter de schermen met UNIZO Maasmechelen.

Zaakvoerder Kristof Vangeneugden nam tal van Maasmechelse ondernemers mee in zijn passie van tegelverkoop. Netwerken stond op de avond centraal en met een goed glas wijn, was het ook een gezellige avond die tot in de late uurtjes doorging. “Een mooi bedrijf, dat durft investeren in toch onzekere tijden, dat is echt ondernemen”, aldus Ward Conings, voorzitter van UNIZO Maasmechelen.