UCLL Campus Hasselt pakt uit met een projectenmarkt

Op 28 april organiseerde UCLL Campus Hasselt een projectenmarkt om alles wat er leeft op de campus voor te stellen aan het grote publiek. Op Campus Hasselt studeren graduaten en bachelorstudenten in het brede veld van het sociale welzijnswerk. “We worden opgeleid tot experts in het dagelijks leven”, illustreert Jana, een oud-studente bachelor Orthopedagogie.

Op de projectenmarkt konden bezoekers met heel wat zaken kennismaken. Dat ging van studentenprojecten uit het vak 'sociaal ondernemen en innoveren' tot projecten vrijwilligerswerk, opdrachten in het kader van Social Work Day en de uitreiking van de eerste Social Work Award (SWA). Verder waren er projecten te zien waarin studenten inzichten uit andere disciplines verenigen. “Ondernemend en innoverend zijn, is de kern van ons Moving Minds-DNA”, zegt Joke Maes, programmadirecteur van de opleidingen Welzijn. Ook maakten bezoekers kennis met de mogelijkheden rond internationalisering en levenslang leren. Jana en Heaven van Twister Wear, winnaars van de Moving Mind Award 2021 (de prijs voor het meest vernieuwende UCLL-project) kwamen een update geven van hun eigen onderneming. De dag werd afgesloten met de première van de kortfilm 'A Friend Like Me' voor het gelijknamige scholenproject rond lichaamstaal en mentaal welbevinden.