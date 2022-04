Kortfilm 'A Friend Like Me' gaat in première op UCLL Campus Hasselt

Op 28 april vond op de UCLL Campus Hasselt de première van de kortfilm ‘A Friend Like Me’ plaats. De kortfilm betekent de start van het gelijknamige lespakket ‘A Friend Like Me’ rond lichaamstaal en het spiegelend effect ervan op de ander. Het pakket bestaat uit drie doe-lessen en drie denk-lessen rond iemands eigen houding en mimiek en de houding en mimiek lezen bij de ander.

Hoe kan een beter inzicht in je eigen lichaamstaal en de lichaamstaal van de ander de manier waarop je met elkaar omgaat verbeteren? Hoe helpt dit jou om sterker in je schoenen te staan? Expertisecentrum Resilient People van UCLL, de opleiding bachelor orthopedagogie van UCLL en Rode Neuzen zetten met dit project samen in op psychische weerbaarheid bij jongeren. ‘A Friend Like Me’ biedt no-nonsense leermateriaal met een hoek af, met inhoud die verbindt en blijft hangen. Het project wil een plek creëren waar onderwijs, kunst en onderzoek elkaar ontmoeten. Het motto van ‘A Friend Like Me’: Kunst als zuurstof voor ons onderwijs en onderwijs als sleutel voor maatschappelijke verandering.