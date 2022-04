Meimaand start met misviering in Klotbroek

Dag op dag zeven jaar geleden, op een zonnige avond van april in 2015, werd aan de Wetzandstraat in de buurt Klotbroek de nieuwe grot van Lourdes ingewijd. Ze verving toen de vorige grot, 55 jaar oud, die een jaar eerder werd afgebroken. De nieuwe grot werd met veel inzet van de buurtbewoners heropgebouwd op een nieuwe plek, vlakbij de oude. Dankzij de bezielende kracht van Harry Indestege werd hier jaarlijks de meimaand feestelijk ingeluid, tot corona er twee jaar geleden een stokje voorstak.Eens de coronaperikelen grotendeels achter de rug, waren Harry en zijn vrouw Lisette er echter als de kippen bij om de traditie opnieuw op te nemen. En met succes, want er was weer veel volk op de viering. Pastoor Tjeu Neyens leidde de openingsviering die werd opgeluisterd door het Genker mijnwerkerskoor.Uiteraard werd ook een andere traditie opnieuw opgenomen: de avond werd afgerond met een glaasje en een gezellige burenbabbel. Vanaf nu wordt er elke avond een rozenhoedje gebeden en de meimaand wordt afgesloten met een slotviering aan de grot op 2 juni.