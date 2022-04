Een Stiemerkamer in het Van Dorenmuseum

Van 28 april tot 1 mei 2022 vindt in Genk het evenement ‘Genk. Stad vol van natuur’ plaats. Dat internationaal congres rondt vijf jaar onderzoek in tien Europese steden af, waaronder Genk. Het volledige programma vind je op www.genk.be/stadvolvannatuur .Het blijft echter niet bij natuur alleen. Het Emile Van Dorenmuseum maakt van de gelegenheid gebruik om een ‘Stiemerkamer’ in te richten. In de voormalige slaapkamer van Fanny Van Doren toont het museum werk van kunstenaars die zich letterlijk en figuurlijk verdiepen in de Stiemervallei en zo hun plaats innemen in het ‘Geheugen van Genk’. Van landschapsschilder Coosemans is er een zicht op de Stiemer van vroeger, er zijn installaties van de hedendaagse Nederlandse kunstenares en vormgeefster Valerie van Leersum, maar ook tal van ander werken. Eén duidelijke conclusie kan je trekken: de Stiemervallei was vroeger maar evengoed vandaag een inspiratiebron. Niet alleen voor kunstenaars, maar ook voor alle Genkenaren, niet het minst door haar verbindend karakter.Er is eveneens een pop-up expo met kunstwerkjes van kinderen die tijdens een paaskamp enthousiast aan de slag gingen met als thema ‘#Emile, ik weet uw huis wonen’.Het museum is elke donderdag tot en met zondag open van 14.00tot 18.00. Zondag 8 mei is er een (gratis) rondleiding om 15.00.