Verenigde Staten hebben nieuwe zwemsensatie: Hunter Armstrong snelt naar wereldrecord 50 meter rugslag op trials

Hunter Armstrong (21) heeft donderdag een nieuw wereldrecord op de 50 meter rugslag gezwommen. Hij tikte in Greensboro (North Carolina) tijdens de finale van de Amerikaanse selectiewedstrijden voor het WK aan in 23.71.

De 21-jarige Amerikaan dook zo negen honderdsten onder de vorige recordtijd. Die stond sinds 18 mei 2021 en het EK van Boedapest op naam van de Rus Kliment Kolesnikov.

“Eerlijk waar, ik weet niet wat te zeggen”, reageerde Armstrong, die tijdens de Spelen in Tokio olympisch goud won met aflossingsploeg op de 4x100 meter wisselslag. “Dit is iets wat ik altijd heb gewild en ik ben nu in de wolken.”

Armstrong plaatste zich uiteraard voor het WK. Dat wordt van 18 juni tot 3 juli georganiseerd, eveneens in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP

© AFP

© AFP