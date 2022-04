Schande tijdens halve finale Europa League: Duitse voetbalcommentatoren aangevallen door Engelse hooligans

Gek genoeg vond het incident plaats toen West Ham zélf de gelijkmaker scoorde. Volgens de Duitse commentatoren van ARD Radio kregen ze net na het doelpunt klappen en werden hun hoofdtelefoons afgepakt.

De commentatoren in kwestie, Tim Brockmeier en Philipp Hofmeister, zaten in de perstribune op de laatste rij vlak voor supporters van West Hem. Tijdens de rust mocht het commentaarduo van plaats veranderen. Tijdens de wedstrijd zei Hofmeister: “Je hebt constant het gevoel dat er iets van achteren kan komen, een vuistslag of iets anders ... Al mijn dromen over het Engelse voetbal zijn in duigen gevallen.”

Na de wedstrijd reageerde de Duitse commentator op Twitter: “We zijn oké. Veel geluk aan alle West Ham-supporters die van voetbal houden en hun tegenstanders respecteren.”

Ook de Londense club reageerde op het incident. “De club is op de hoogte van het incident en zal proberen de daders te identificeren”, zei een woordvoerder van West Ham. “In lijn met onze zero-tolerance aanpak, zullen van iedereen die wordt geïdentificeerd, hun gegevens aan de politie worden doorgegeven. Zij krijgen een toegangsverbod voor onbepaalde tijd. Ze zullen het London Stadium niet meer in mogen en ook geen verplaatsingen meer mogen maken met de club. Er is geen plaats voor dit soort gedrag.”

Beelden zijn er voorlopig niet, het radiofragment wel:

