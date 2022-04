Brussels Airport lanceert aanwervingscampagne om meer dan 1.000 jobs in te vullen

Midden april raakte bekend dat de bedrijven die actief zijn op Brussels Airport alle moeite hebben om de vele vacatures ingevuld te krijgen. Luchthaventopman Arnaud Feist sprak op 19 april van “een ernstig tekort aan arbeidskrachten” op de luchthaven.

Zeker met de een drukke zomervakantie in het vooruitzicht en de hervatting van het passagiersverkeer is Aviato op zoek naar nieuwe kandidaten voor de luchthavenbedrijven. “Werkzoekenden, studenten, nieuwkomers en iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging, is meer dan welkom om zich kandidaat te stellen”, zegt Feist. “Er is voor elk wat wils en er zijn ook doorgroeimogelijkheden.”

Het gaat volgens Aviato om een brede waaier aan luchthavenjobs. “De profielen die gezocht worden zijn zeer divers: van vliegtuigtechnieker tot bewakingsagent of airport security agent, verkoper, check in agent en administratief bediende. Voor elke achtergrond en opleidingsniveau is er een job op de luchthaven te vinden.”

Daarom start Aviato in mei met een nieuwe rekruteringscampagne om de jobs en mogelijkheden op de luchthaven in de kijker te zetten. Er zijn tal van initiatieven: een jobcafé, events voor werkzoekenden en studenten, infossessies en samenwerkingen met arbeidsmarktactoren, zoals OCMW’s en opvangcentra.