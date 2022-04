Sint-Truiden maakt zich op voor het jaarlijkse Trudo Boksgala, zaterdag in één van de zalen van het Lago-Bloesembad. Op de affiche staan acht amateur- en vijf profkampen. Top of the bill is Joyce Van Ee die om de Belgische titel bij de weltergewichten vecht tegen de Poolse Bojana Libiszewska. We schotelen u nog meer redenen voor om naar de Trudostad af te zakken.