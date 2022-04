Ellen Salens strandt in tweede ronde EK judo, straks komen ook Jorre Verstraeten en Mina Libeer in actie

Het Europees Kampioenschap judo is van start gegaan. Vrijdag komen er al drie Belgen in actie in het Bulgaarse Sofia: Ellen Salens, Jorre Verstraeten en Mina Libeer.

Ellen Salens was vrijdagochtend goed begonnen aan het EK judo in de categorie tot 48 kilogram. Onze 25-jarige landgenote won vrij makkelijk van de Bulgaarse Aleksa Georgieva. Na een ingreep van de videoscheidsrechter kreeg Salens halfweg een waza-ari toegekend. Daarna behield ze de controle over de wedstrijd en op het einde telde ze de Bulgaarse volledig uit met een armknel.

In de tweede ronde nam Salens het op tegen Shirine Boukli, de ex-Europees kampioene. Salens wist dat het een lastige klus zou worden, want ze kon nog nooit winnen van de Française. En dat gebeurde ook deze keer niet. Boukli scoorde al snel een waza-ari en telde onze landgenote helemaal uit met een ippon.

Later op de dag beginnen ook Mina Libeer en Jorre Verstraeten aan hun EK. Libeer start bij de vrouwen in de categorie tot 57 kilogram, Verstraeten bij de mannen in de categorie tot 60 kilogram.