Zo straf zijn de prestaties van Cyriel Dessers bij Feyenoord: in de voetsporen van Paul Van Himst en Romelu Lukaku

Met twee doelpunten hielp Cyriel Dessers (27) Feyenoord donderdagavond voorbij Marseille (3-2) in de heenwedstrijd van de halve finales van de Conference League. Voor de Nigeriaanse Belg was het al zijn elfde goal in Europa dit seizoen. Deze records bewijzen hoe straf de prestaties van de Koning van de Kuip zijn.

Dessers is de eerste Belg die tien keer scoort in één Europese campagne sinds Paul Van Himst (voor Anderlecht in de Jaarbeursstedenbeker van 1969-’70) en Roger Claessen (voor Standard in de Beker voor Bekerwinnaars van 1966-’67). Met zijn goal voor KRC Genk in de voorrondes van de Champions League zit Dessers zelf al aan elf Europese treffers dit seizoen.

Dessers is de eerste Feyenoord-speler ooit die tien keer scoort in de groeps- en knock-outfase van een Europees toernooi. Hij laat daarmee Pierre van Hooijdonk (in de UEFA Cup van 2001-’02) en Lex Schoenmaker (UEFA Cp van 1973-’74) achter zich. In die twee jaargangen won Feyenoord het toernooi ook.

Met zijn tien doelpunten is Dessers (voorlopig) Conference League-topschutter aller tijden.

De 3-2 van Desssers tegen Marseille kwam er na welgeteld negen seconden in de tweede helft. In de Champions League, Europa League en Conference League werd er sinds het seizoen 2009-2010 nooit sneller gescoord na rust.

In alle competities samen zit Dessers dit seizoen aan achttien doelpunten. Geen enkele Belg doet beter. Charles De Ketelaere zit voor Club Brugge eveneens aan achttien treffers.

Dessers heeft ook de Nigeriaanse nationaliteit. Van alle Nigerianen in de vijftien grootste Europese competities scoorde alleen Paul Onuachu (KRC Genk) met zijn 21 treffers vaker dit seizoen.

Achttien doelpunten in een seizoen betekent voor Dessers ook een evenaring van zijn productiefste jaaargang ooit op het hoogste niveau. In het seizoen 2019-2020 scoorde hij al eens achttien keer voor Heracles. Een record dat hij straks nog kan breken.

Dessers is de eerste Belg sinds Romelu Lukaku in 2019-2020 die twee keer scoort in een Europese halve finale. Lukaku deed dat toen met Inter tegen Shakhtar in de Europa League (5-0). Divock Origi (met Liverpool tegen Barcelona in de Champions League van 2018-2019) en Radja Nainggolan (met AS Roma tegen Liverpool in de Champions League van 2017-2018) gingen hen voor.