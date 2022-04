Lien en Melvin uit ‘Huis Gemaakt’ nemen verlies niet sportief op: “Welkom in het leven waar je best doen niet goed genoeg is”

Anaïs (21) en Cedric (23) mogen het Antwerpse pand uit Huis Gemaakt verder ombouwen tot hun droomwoning en strijden samen met de twee overige koppels voor de overwinning. Dat de juryleden niet voor Lien (23) en Melvin (23) kozen, schiet bij het koppel duidelijk in het verkeerde keelgat. En dat lieten ze merken op Instagram. “Welkom in ‘huis gesmaakt’, euh ik bedoel Huis Gemaakt”, post Melvin onder meer op zijn verhaal.

Hoewel de twee Antwerpse koppels intussen goede “maatjes” waren, kunnen Melvin en Lien het niet verkroppen dat ze het huis verliezen aan hun tegenstanders Anaïs en Cedric, zo blijkt op Instagram. “Ik overdrijf niet dat wij bloed, zweet en tranen in de kamer hebben gestoken”, begint Lien haar pleidooi op sociale media. “Wij leveren een kamer af waarin ALLES af is”, gaat ze verder. “Wij komen van nul, in tegenstelling tot andere koppels. En daar sta je dan. Ik geef toe dat Melvin en ik het gevoel hadden dat de overwinning binnen handbereik lag”, meent de Antwerpse. Dat gevoel bleek toch even fout te zitten.

Verder haalt ze uit naar Anaïs en Cedric, hun Antwerpse tegenstanders wiens kamer nog niet volledig afgewerkt was. “Wat wil je ook als je er staat met een perfect afgewerkte kamer, tegenover een kamer die allesbehalve af is? Wij hadden vertrouwen in onszelf, in het spel en in een eerlijke jury. Die hebben ze ons ontnomen”, meent Lien. Het koppel vindt het oneerlijk dat hoewel ze “samen een marathon liepen”, het koppel dat “de finish niet haalde” toch “met een gouden medaille naar huis mag”.

“Oneerlijke beslissing, grote prijs”

Ook in de Instagram-comments gaat ze nog even door. “Als het enige argument is dat de andere kamer meer authentieke en klassieke elementen heeft dan de onze, hadden we evengoed niet aan onze kamer kunnen beginnen”, klinkt het gekwetst. “We hebben alles wat we konden behouden. Maar de jury had enkel oog voor pastelgroen. Als het fifty fifty was geweest hadden we ons al lang bij de beslissing neergelegd. De beste wint, that’s part of the game, maar zo’n slechte verliezers zijn we niet. Jammer dat voor zo’n grote prijs, zo’n oneerlijke beslissing wordt genomen.”

Ook haar partner Melvin toont kort maar krachtig zijn frustratie op zijn Instagram-verhaal. “Welkom in het leven waar je best doen niet goed genoeg is”, post de student vastgoed. “Welkom in ‘Huis Gesmaakt’ euh ik bedoel Huis Gemaakt”, voegt hij er twee uur later aan toe. Het koppel ging voor een hip en strak huis met flashy accenten, dat zo ver mogelijk van de landelijke stijl verwijderd ligt. Maar die droomwoning zal dus nog niet voor direct zijn.

Met deze korte reactie steekt Melvin zijn pleidooi van wal op Instagram. — © rr

Dit voegt hij er twee uur later nog aan toe. — © rr

Dit post zijn vriendin Lien op haar Instagram-account. — © rr

Dat een onafgewerkte kamer het spel wint, vindt Lien oneerlijk. — © rr

En ook in de comments gaat ze nog even door. — © rr

Tess Jacobs