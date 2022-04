Straf record in NBA-play-offs: Chris Paul (Phoenix Suns) scoort veertien keer na elkaar zonder te missen tegen New Orleans

Philadelphia, Phoenix en Dallas hebben zich donderdagavond verzekerd van een ticket voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. Bij Phoenix Suns was Chris Paul de absolute held met een straf record.

De Philadelphia 76ers wonnen in de Eastern Conference met 97-132 van de Toronto Raptors en kwamen zo na zes wedstrijden op een beslissende 4-2 voorsprong. Joel Embiid werd topschutter met 33 punten (plus 10 rebounds) maar ook James Harden (22 punten, 15 assists) en Tyrese Maxey (25 punten, 8 assists) hadden een ruim aandeel in de zege van de Sixers. Die nemen het in de halve finales op tegen Miami. De Heat schakelde eerder Atlanta uit.

In de Western Conference komt er een halve finale tussen de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks. Phoenix, de beste ploeg uit de reguliere competitie, klopte New Orleans met 109-115 en behaalde zo een doorslaggevende vierde overwinning. Chris Paul was met 33 punten man van de match. De twaalfvoudige All-Star tekende bovendien voor een record door een perfect rapport (100%) af te leveren bij zijn worpen. Hij gooide veertien maal naar de korf en zag al zijn pogingen binnen gaan. Nooit eerder scoorde iemand in de play-offs vaker zonder ook maar één keer te missen.

Paul en co staan in de halve finales tegenover Dallas. De Mavericks haalden het met 96-98 van de Utah Jazz. Luka Doncic en Jalen Brunson scoorden allebei 24 punten voor de bezoekers, die het duel met Utah met 4-2 winnen.

Het is voor de Dallas Mavericks van 2011 geleden dat ze de tweede ronde van de play-offs bereiken. Dat jaar won het team uit Texas ook zijn enige titel tot dusver.

