Nederlandse media over “fenomeen” Cyriel Dessers: “Record heeft hij verbroken, populariteitsprijs deelt hij al met clublegende Pierre van Hooijdonk”

Cyriel Dessers toonde zich donderdagavond nog maar eens van goudwaarde voor Feyenoord. Met twee doelpunten trapte hij de Rotterdammers voorbij Marseille (3-2) in de halve finale van de Conference League. De Belgische spits heeft nu het record van clublegendes Pierre van Hooijdonk en Lex Schoemaker verbroken: tien doelpunten in één Europese campagne. De Nederlandse media zijn vol lof.

AD Sportwereld: “Bijzondere voetballer”

“Twee typische Dessers-goals waren het tegen de Fransen”, klinkt het in AD Sportwereld. “Zijn eerste met de punter, zijn tweede na goed druk zetten en een te korte terugspeelbal op de doelman. Bijzondere voetballer, Dessers. Diep in zijn vezels oogt hij nog altijd als de spits die zijn eerste potjes speelde namens het Belgische FC De Zwaluw Vechmaal. Als iemand die, ook al zijn de belangen nog zo groot, vooral geniet.”

“Deze donderdagavond is het niet anders. Het komt naar voren wanneer hij, oog in oog met de deinende tribunes van de Kuip, de interactie zoekt met de supporters. Hij toont het wanneer hij breed lachend zijn doelpunten viert met zijn ploeggenoten. En het komt tot uiting wanneer hij acht minuten voor tijd, wanneer hij gewisseld wordt, het intense applaus van Het Legioen tenminste zo hartstochtelijk beantwoordt.

“Na de return in Frankrijk, volgende week donderdag, zal blijken of Dessers, net als Van Hooijdonk, ook een Europese finale zal spelen namens Feyenoord. Eén ding staat nu alvast: de populariteitsprijs deelt hij nu al met zijn voorganger.”

De Telegraaf: “Dessers is een fenomeen geworden”

“De 2-2 ruststand was slechts even een domper, meteen bij de aftrap van de tweede helft zette Dessers het stadion alweer in vuur en vlam. Natuurlijk was het een cadeautje van de blunderende centrum-verdediger Duje Caleta-Car, die te slap terugspeelde op doelman Steve Mandanda (3-2), maar het doelpunt hoort ook thuis op het palet van de man die als spits niet meer stuk kan in Rotterdam en topscorer in de Conference League is.”

“Dessers is een fenomeen geworden. Het feit dat hij van Pierre van Hooijdonk, die een grote rol had bij het veroveren van de UEFA Cup in 2002, deze week al alle credits kreeg zegt veel over de status van de Belgische topschutter. En daar kwamen dus in de tot nu toe mooiste wedstrijd van zijn carrière nog even twee doelpunten bij.”

