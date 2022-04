Advocaat legt uit hoe Heards column tot stond kwam die tot proces leidde: “Op geld van de scheiding wachten we nog”

“Ze sprak zo duidelijk over gender-gebaseerd geweld dat we haar ambassadeur maakten en een opiniestuk voor haar schreven. Maar op het beloofde geld van haar scheiding wachten we nog.” Dat heeft een advocaat van een mensenrechtenorganisatie getuigd op het proces dat Johnny Depp aanspande naar aanleiding van dat stuk. Ook Depps boekhouder, chauffeur en bodyguard kwamen aan het woord. “Ik denk dat ik het me wel zou herinneren als ik zijn penis zag”, klonk het.

Op de elfde dag van het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard heeft onder anderen advocaat van ACLU (American Civil Liberties Union) Terence Dougherty getuigd.

Heard werd een ambassadeur voor vrouwenrechten en gender-gereletaard geweld van ACLU gemaakt nadat ze beloofde de helft van de inkomsten uit haar scheiding aan de non-profit te schenken. “Mevrouw Heard sprak met zo’n duidelijkheid en expertise over gender-gebaseerd geweld dat ACLU-vertegenwoordigers beslisten dat ze een gepast persoon zou zijn om te vragen ACLU-ambassadeur te worden”, aldus Dougherty in een vooraf opgenomen video.

De organisatie schreef in 2018 met haar het opiniestuk in de Washington Post dat de aanleiding vormt voor dit proces. Hoewel hij er niet bij naam in genoemd wordt, is het volgens Depp duidelijk dat zijn ex naar hem verwees, en leed hij daardoor reputatieschade. Depp eist 50 miljoen dollar van Heard wegens smaad.

In een e-mail aan de Washington Post die donderdag in de rechtbank werd getoond, was het opiniestuk als volgt verkocht: “Hey, ik vraag me af of je geïnteresseerd zou zijn in een stuk door Amber Heard (die, zoals je je misschien herinnert, in elkaar werd geslagen tijdens haar korte huwelijk met Johnny Depp), over wat het Congres kan doen om vrouwen in gelijkaardige situaties te beschermen.”

Dougherty vertelde over getouwtrek tussen Heard en een viertal advocaten van haar en van de ACLU over de column. Heard wilde er meer details in over haar huwelijk met Depp, maar de advocaten schrapten uiteindelijk alle expliciete verwijzingen om inbreuken op een geheimhoudingsovereenkomst over de scheiding te vermijden. “De taal in het uiteindelijke opiniestuk was heel verschillend van het origineel”, aldus Dougherty.

De publicatie werd door Heard en de ACLU overigens opzettelijk getimed vlak voor de première van Aquaman, waarin Heard een hoofdrol speelde.

“Gold digger” en geld van Elon Musk

Dougherty ging ook in op de schenkingen van Heard aan de organisatie. De actrice had na de scheiding beloofd de volledige 7 miljoen dollar die ze daarbij kreeg weg te schenken aan een kinderziekenhuis en de ACLU. Naar die belofte verwees de rechter in het eerdere proces van Depp tegen The Sun: Heard kon in dat opzicht onmogelijk een “gold digger” zijn, zoals Depp haar had genoemd.

© EPA-EFE

Dougherty zei donderdag in de rechtszaal echter dat nog maar 1,3 van de beloofde 3,5 miljoen dollar ontvangen is. Sinds 2018 kreeg ACLU geen betalingen meer. In 2019 contacteerde de organisatie Heard daarover, en kreeg die te horen dat ze financiële problemen had. Er zijn echter “geen indicaties” dat Heard niet van plan is om later nog meer te schenken. Ze zou gezegd hebben dat ze de schenkingen over een periode van tien jaar zou doen.

Van de reeds gemaakte schenkingen doneerde ze slechts 350.000 zelf, 100.000 kwam van Depp in haar naam, en minstens 500.000 van een fonds via haar ex Elon Musk. Met hem “spendeerde ze tijd” in 2016, een paar maanden na haar breuk met Depp en in de periode dat ze de plooien probeerde glad te strijken, klonk het in de rechtszaal.

Elon Musk stond net als James Franco op Heards getuigenlijst, maar volgens de New York Post zouden beide mannen toch niet komen getuigen. Musks advocaat bevestigde dat alvast.

160.000 dollar per jaar voor wijn

De boekhouder van Johnny Depp, Edward White, sprak donderdag in de rechtszaal over de onderhandelingen met Heard rond de scheiding. Aanvankelijk had ze om 4 miljoen gevraagd, maar ze dreef haar eisen daarna op, aldus White. Zelf wilde ze uiteindelijk 7 miljoen, belastingvrij. In totaal zou Depp 30 miljoen moeten betalen hebben. Ze eiste ook dat hij geld schonk aan ACLU en een kinderziekenhuis in haar naam, maar Depp zou 100.000 dollar rechtstreeks betaald hebben aan beide.

White werd ook gevraagd naar Depps uitgaven voor alcohol. Volgens hem waren die 160.000 dollar per jaar tijdens zijn huwelijk, maar zijn die nu gedaald naar “zo goed als nul”.

Volgens Depps bodyguard, Malcolm Connolly, was “Jack Sparrow meer dronken dan Johnny Depp”. Dat zei hij, verwijzend naar Depps personage in Pirates of the Carribean, donderdag tijdens zijn getuigenis in de rechtszaal. “Hij heeft een zeer hoge tolerantie voor alle middelen.” De bodyguard zei dat hij Depp cannabis zag roken en hem ervan verdacht dat als hij naar de badkamer ging hij er cocaïne snoof. “Ik heb het hem nooit zien doen.”

“Ik zou me zijn penis wel herinneren”

Connolly zei dat tussen Depp en Heard in het begin alles goed ging, maar dat zij veranderde. Ze werd “pittiger, veeleisender”. Volgens de bodyguard wilde ze “de broek dragen in de relatie” en kon ze in een vingerknip “een beetje kil” worden. Hij zag haar eens een blik frisdrank richting Depp gooien, en hij begon verwondingen bij Depp op te merken. “Krabbels in zijn nek, misschien een dikke lip. Hij had een blauwe plek op zijn oogkas. Het werd frequenter. Niet elke week, maar het gebeurde zeker, ja.”

© EPA-EFE

Tijdens de huwelijksreis nam hij een foto van het koppel, waarop Depp een plek onder zijn oog heeft. “Hij liep tegen een deur, of een deur liep tegen hem”, zei Connolly, wat gelach ontlokte in de rechtszaal. Dat effect had ook zijn reactie op de vraag of het klopte dat Depp in de foyer van hun huis in Australië probeerde te plassen. Heards advocaten vroegen: “Mijnheer Depp had zijn penis eruit?” Waarop de bodyguard: “Ik denk dat ik het me zou herinneren als ik mijnheer Depps penis zag.” De acteur, met een berg gummibeertjes voor zich, barstte in lachen uit.

© EPA-EFE

Connolly beschreef hoe hij Depp wegbracht tijdens de beruchte ruzie in Australië. Zijn vinger zag eruit als een “ontplofte sigaar in een tekenfilm” en hij kon het bot zien. Heard “gilde en schreeuwde”, was “woest”, het was “gek”. “Ze schold hem uit: ‘Fuck off. Dat is wat je altijd doet, oprotten. Ja, ga er maar vandoor met je jongens, jij fucking lafaard, zoals je altijd doet.’”

Uitwerpselen op bed, gsm uit raam

Ook Depps chauffeur Starling Jenkins III getuigde donderdag over ruzies tussen het koppel. Volgens hem vertelde Heard dat ze Depps gsm en portefeuille van het balkon op straat had gegooid tijdens een echtelijke ruzie. De chauffeur voerde haar de dag nadien naar Coachella, maar zag geen verwondingen bij haar. Ze spraken over de uitwerpselen die een huishoudster had gevonden in Depps bed: Heard zou toegegeven hebben dat ze die “verrassing” achterliet en noemde het een “vreselijke verkeerd gelopen grap”. Later zou ze zeggen dat hun hondjes verantwoordelijk waren.