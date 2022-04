De Dageraad on the Road

Katrien Treunen: “Onze laatste dag fietsen werd er eentje om voor altijd te onthouden. We startten met een rustige maar zeer mooie rit. Halverwege maakten we een tussenstop bij een struisvogelboerderij. Na 228 km was daar eindelijk ons einddoel ‘de zee’. Hier hebben we een heel jaar naar toe gewerkt, de ontlading was dus ook groot. Nadat we met de voeten in het water waren geweest en een broodje hadden gegeten fietsten we nog een klein stukje verder naar Zeebrugge. Daar werden we getrakteerd op een unieke ervaring. Met 2 speedboten gingen we het water op, de jongens en meisjes mochten zelf het roer in handen nemen en hiervan genoten ze zichtbaar. Een dikke dankjewel aan Marc, Jan, Ben en Wim ! Nu we volledig geïnstalleerd zijn in onze laatste slaapplaats zijn we klaar voor een welverdiende bbq! “ (rapo)