“Geef alle jongeren 25.000 euro”: MR-voorzitter Bouchez lanceert opvallend idee tegen jeugdwerkloosheid

Georges-Louis Bouchez heeft in De Morgen een opvallend idee gelanceerd in de strijd tegen jeugdwerkloosheid: “Geef alle jongeren eenmalig 25.000 euro”, aldus de MR-voorzitter.

Bouchez wil arbeid beter belonen. “Miljoenen mensen in dit land doen een job waar ze niet van dromen, maar bijten toch door. Zij moeten daar beter voor beloond worden, met een hoger inkomen”, zegt de MR-voorzitter. Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar lanceert hij daarom het idee van het “jongerenkapitaal”. “Dat is een budget van 25.000 euro dat iedereen, ongeacht afkomst of situatie, mag opnemen”, aldus Bouchez. “Dat kan in één keer, of in schijven van 300 euro per maand. De voorwaarde is dat het geld wordt gebruikt voor een studieproject, het verwerven van een eerste eigendom, of om een bedrijfsactiviteit te starten.”

“Jongeren krijgen zo de kans om hun toekomst zelf in handen te nemen. Neem nu de karikaturale discussie over Molenbeek. Natuurlijk is Molenbeek een deel van België (een verwijzing naar de uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, red.), maar het is geen paradijs. Amper 8 procent van de jongeren haalt er een diploma hoger onderwijs. Zo krijgen ze minder kansen in het leven. We moeten vermijden dat jongeren hun achterstand levenslang meeslepen.”

“Of dat kan door een cheque uit te delen? Natuurlijk niet, we moeten het volledige systeem herzien. Zo pleiten we ook voor een fiscale hervorming van 7 miljard euro om de koopkracht van werkenden te versterken. Daarin zit een verhoging van de belastingvrije som, en een verdubbeling van de maximale terugbetaling voor kinderopvang, van 14 naar 28 euro per dag. Gepensioneerden moeten een hoger minimumpensioen krijgen als zij minstens een derde van hun loopbaan effectief hebben gewerkt.”