Cyriel Dessers na nieuwe tweeklapper in Europa: “Dit gevoel is moeilijk te omschrijven”

Cyriel Dessers toonde donderdagavond in de Conference League nog maar eens zijn neus voor doelpunten. Twee keer trof hij raak in de halve finale tegen Marseille (3-2 winst): zijn negende en tiende doelpunt van deze Europese campagne. Onze 27-jarige landgenoot reageerde dolgelukkig na de wedstrijd en kreeg ook complimenten van zijn coach.

“Je kan wel zeggen dat het een magische avond was. En dat is nog een understatement”, zei Cyriel Dessers na afloop. “Het was een spektakelmatch en een fantastische wedstrijd om te spelen. Belangrijke goals scoren in een volle Kuip, dat gevoel is bijna niet te omschrijven. We hadden er vertrouwen in dat dit kon gebeuren en dat we dit konden, maar we zijn nog maar halfweg natuurlijk.”

“Dit Marseille heeft heel veel kwaliteiten. Hun eerste goal was een fantastisch schot en bij die tweede goal toont Payet zijn klasse. Hij was moeilijk af te stoppen. Jammer dat we twee goals slikken, maar we hebben Marseille in de fout gedwongen en dat moeten we onthouden voor volgende week. Daar moeten we er opnieuw vol voor gaan.”

Over zijn toekomst wou Dessers niet veel kwijt. “Of Feyenoord na vanavond een transfersom voor mij wil ophoesten? Dat moet je niet aan mij vragen, daar gaan andere mensen over. Of ik wil blijven? Ja, zeker.”

Feyenoord-coach over Dessers: “Als je naar prestaties kijkt wordt vier miljoen inderdaad goedkoper”

Coach Arne Slot was uiteraard opnieuw heel tevreden met wat hij van zijn spits te zien kreeg. Op de persconferentie na de wedstrijd stelde een journalist dat “vier miljoen euro voor Dessers steeds goedkoper wordt”. Feyenoord bezit inderdaad een aankoopoptie van vier miljoen euro op de spits, maar dat bedrag aan Genk betalen wordt volgens Slot nog steeds niet gemakkelijk.

“Als je naar zijn prestaties kijkt wordt vier miljoen euro voor Dessers inderdaad steeds goedkoper”, aldus Slot. “Maar als je naar onze financiële mogelijkheden kijkt dan blijft vier miljoen nog steeds hetzelfde bedrag. Daarom is de prestatie in mijn beleving ook zo bijzonder. Als je afgelopen zomer een hele goeie speler verliest (Steven Berghuis ging naar Ajax voor 5,5 miljoen, red.), van het geld dat binnenkomt niet eens alles terug investeert en ook op salaris bezuinigt, dan is het wel bijzonder waar we nu staan. Negen op de tien keer dat clubs plots veel beter beginnen te presteren is er enorm veel geld geïnvesteerd in spelers, toen Ajax voor het laatst een Europese halve finale haalde bijvoorbeeld.”

