O’Sullivan en Higgins houden elkaar in evenwicht in halve finale WK snooker, Trump neemt grote voorsprong

Op het WK snooker in Sheffield heeft Judd Trump (WS-4) donderdag meteen een grote voorsprong genomen in zijn halve finale tegen de Welshman Mark Williams (WS-8). Met breaks van 70, 70, 54, 62 en 53 won de 32-jarige Engelsman de eerste sessie met 7-1. Alleen het vierde frame ging naar Williams.

Donderdagavond hielden de Engelsman Ronnie O’Sullivan (WS-1) en de Schot John Higgins (WS-6) elkaar in evenwicht. O’Sullivan kwam bijzonder roestig uit de startblokken. Met breaks van 50 en 58 strafte Higgins de foutjes van de publiekslieveling af voor een 3-0 voorsprong. Daarna kwam “The Rocket” onder stoom. Breaks van 70, 54, 116, 55 en 107 leverden hem wel maar vier frames op, het zevende werd hem nog afgesnoept door Higgins.

Trump en Williams zetten hun best of 33 vrijdagochtend en vrijdagavond voort. Williams zal een tandje bij moeten steken om ook nog een vierde sessie uit de brand te slepen. Die wordt dan zaterdagnamiddag afgewerkt. Higgins en O’Sullivan houden het ook vrijdag(namiddag) bij één sessie. Hun derde en vierde sessie staat voor zaterdagochtend en zaterdagavond op het programma.

Voor het eerst staan er in The Crucible vier halvefinalisten die het WK al eens eerder wonnen. O’Sullivan deed dat zes keer (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020), Higgins vier keer (1998, 2007, 2009, 2011) en Williams drie keer (2000, 2003, 2018). Trump moet het voorlopig met één wereldtitel (2019) stellen.

De finale wordt zondag en maandag naar een best of 35 gespeeld. De nieuwe wereldkampioen wordt 500.000 pond (593.000 euro) rijker, de vicewereldkampioen krijgt 200.000 pond (237.000 euro). Naast de wereldtitel staat dus ook de eerste plaats op de Order of Merit op het spel. O’Sullivan moet het toernooi winnen om de nummer een te blijven. Higgins wordt alleen nummer een als hij de finale wint tegen Williams. Voor Trump volstaat dus een finaleplaats, als Higgins de andere finalist is. Als Williams het WK wint, wordt uittredend kampioen Mark Selby opnieuw de nummer een. Luca Brecel, in de Crucible in de eerste ronde uitgeschakeld, zakt van elf naar twaalf.

Halve finales - best of 33:

Ronnie O’Sullivan (Eng/1) - John Higgins (Sch/6) (4-4)

53-76, 46-69(50), 32-87(58), 70(70)-7, 99(54)-1, 116(116)-10, 55(55)-66, 127(107)-0

Judd Trump (Eng/4) - Mark Williams (Wal/8) (7-1)

78-46, 70(70)-28, 100(70)-8, 34-72, 73-28, 84(54)-21, 91(62)-22, 94(53)-4