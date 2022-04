Fabre weet vandaag of hij de cel in moet

In Antwerpen doet de rechtbank vrijdag uitspraak in het proces rond kunstenaar Jan Fabre en zijn danstheatergezelschap Troubleyn. Fabre riskeert drie jaar effectieve celstraf voor feiten van geweld, pesterijen en seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer en voor aanranding van de eerbaarheid van één persoon. Zelf ontkent Fabre, die op geen van beide pleidooidagen aanwezig was, dat hij strafbare feiten pleegde.

De vermeende feiten speelden zich af binnen Troubleyn, waar volgens het openbaar ministerie jarenlang sprake was van een toxische werkomgeving. Verschillende voormalige medewerkers legden verklaringen af tegen Fabre en stelden zich ook burgerlijke partij in de zaak. De verdediging voerde dan weer verklaringen aan van medewerkers van Troubleyn die wel achter Fabre blijven staan.

Volgens het openbaar ministerie heeft Fabre zich ingelaten met een “oneindige lijst” aan publieke vernederingen, het systematisch negeren en afstraffen van mensen, het gebruik van bijnamen op basis van huidskleur of uiterlijk, seksuele avances, ongepaste aanrakingen en het uitnodigen van danseressen op zijn hotelkamer. Fabre zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie ten opzichte van jonge danseressen om seks te vragen in ruil voor een grotere rol - “no sex, no solo”. Een volgens een medewerkster ongewenste kus leidde tot de aanklacht van aanranding van de eerbaarheid.

Fabre zelf, op het proces steeds vertegenwoordigd door zijn advocaten, zou erkennen fouten te hebben gemaakt, maar ontkent dat het gaat om strafbare feiten. Bij Troubleyn is volgens Fabre geen sprake van een angstcultuur of machtsmisbruik, maar komen de artistieke keuzes tot stand in gezamenlijk overleg. Tot 2018 werd er ook nooit melding gemaakt van de problemen die er volgens de burgerlijke partijen jarenlang waren, klinkt het. De verdediging stelt zich ook vragen bij de verstreken termijn sinds sommige vermeende feiten.