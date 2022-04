Ronnie O’Sullivan en John Higgins maken er hoogstaande en zenuwslopende eerste sessie van in hun halve finale

John Higgins heeft vier wereldtitels achter zijn naam en is de op twee na meest succesvolle snookerspeler aller tijden. Ronnie O’Sullivan was zes keer de beste van de wereld en is met 38 titels de meest succesvolle snookerspeler aller tijden.

Deze halve finale is dus een klassieker en stelde niet teleur. Higgings zette O’Sullivan onder druk door de eerste drie frames te winnen. Daarna kaapte O’Sullivan drie frames weg en wonnen ze elk nog één frame. O’Sullivan besloot een hoogstaande avond in stijl: met een 127-break, zijn tweede century van de partij.