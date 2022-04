Ronaldo scoort op zijn 37ste eerste Premier League-goal tegen Chelsea, maar United doet slechte zaak voor Europese tickets

Raar, maar waar. Cristiano Ronaldo stond voor de twaalfde keer tegenover Chelsea in de Premier League, maar scoorde pas zijn eerste competitiedoelpunt tegen de Blues. Een mooie doelpunt overigens. Daarmee was het goede nieuws op, want met het 1-1 gelijkspel doet United een slechte zaak in de strijd voor de Europese tickets. Lukaku kreeg bij Chelsea 20 minuten speeltijd, maar scoorde niet.