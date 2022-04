Youri Tielemans gefrustreerd door vroege tegentreffer, Leicester kan niet meer dan de schade beperken tegen stug AS Roma

Youri Tielemans was betrokken bij de vroege tegentreffer van Leicester tegen een stug AS Roma, maar na rust slaagde Leicester erin om nog gelijk te maken. De winnende treffer bleef uit, waardoor de Foxes volgende week in Rome voor een zware klus staan in de terugwedstrijd van de halve finales van de Conference League. Timothy Castagne moest met een vreemde hoofdblessure naar de kant.

LEES OOK. Timothy Castagne krijgt tegen AS Roma tik tegen hoofd en laat zich na 21 minuten vervangen

José Mourinho op verplaatsing in Europa, dan weet je dat er een stevig slot op de deur gaat. AS Roma bekampte Leicester City met een gordel van vijf verdedigers. Dan kun je als tegenstander best niet op achterstand komen, maar the Foxes gingen na amper een kwartier spelen dodelijk in de fout. Youri Tielemans liet centraal Lorenzo Pellegrini lopen -dacht hij ten onrechte dat de verdedigers hem wel zouden oppikken?- en de Italiaanse middenvelder werd vanop links bediend door Nicola Zalewski: 0-1. Tielemans stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

Na amper 21 minuten was het even schrikken toen Timothy Castagne plots werd vervangen. Hij kreeg een nochtans onschuldig ogende tik tegen het hoofd van Zaniolo, maar had daar kennelijk last van. De Rode Duivel keek soms troebel uit zijn ogen en greep naar het hoofd. Onwillekeurig moeten we denken aan de zware hoofdblessure die Castagne opliep in de openingswedstrijd van het EK tegen Rusland.

In de tweede helft leunde Roma ver achteruit en daar werd het voor afgestraft. Barnes liep op onorthodoxe wijze door de Romeinse defensie -hij zette ongewild een een-tweetje op met een tegenstander- en voor doel kwam Lookman voor zijn man om de voorzet in doel te werken: 1-1. Leicester had nog een paar prima kansen -Rui Patricio moest een schitterende redding uit zijn mouwen schudden op een schot van Iheanacho na een puike steal van Tielemans- maar slaagde er niet in om een tweede keer te scoren.